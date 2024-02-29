Çin'de Akıllı Bağlantılı Araç Yolu Test Projesi Hayata Geçirildi

Akıllı bağlantılı araç yolundan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Baodi Bölgesi'nde akıllı bağlantılı araç yolu bu hafta bir test projesi olarak hayata geçirildi. Şehrin bu türdeki ilk girişim olan bu yol, toplu taşımada yeni bir dönemi temsil ediyor.

Akıllı otobüsler, 11,3 kilometrelik akıllı bağlantılı araç yolunda saatte 70 kilometrelik hızla beş duraklık yolu 18 dakikada kat edebiliyor. Yol ayrıca bulut kontrol sistemi, gerçek zamanlı izleme ve akıllı trafik ışıklarıyla donatılmış durumda.

Proje verimli, güvenli ve konforlu toplu taşıma hizmetleri sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)