Çin'de Aile Destek Programı ile Doğum Oranları Artırılacak

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de aileleri desteklemek ve doğum oranlarını artırmak amacıyla ülke genelinde çocuk bakımı yardım programı başlatıldı.

Program kapsamında ailelere 3 yaşın altındaki her çocuk için yıllık 3.600 yuan (yaklaşık 503 ABD doları) ödeme yapılacak.

Bireysel gelir vergisi kapsamına girmeyecek olan yardım, geçim sıkıntısı çeken veya aşırı zorluk içinde yaşayanlara verilenler gibi yardımların belirlenmesinde hanehalkı veya bireysel gelir olarak değerlendirilmeyecek.