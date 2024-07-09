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Çin'de ağır yük drone'ları inşaat malzemesi taşıdı

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Çin'de iki ağır yük drone'u, Yunnan eyaletinde bulunan bir inşaat sahasına 300 kilogramlık malzeme taşıdı.

ÇEKİM TARİHİ: 7 Temmuz 2024

KONUM: Kunming, Çin

Çin'in Yunnan eyaletinde ağır malzemeler taşıyan iki ağır yük drone'unun çeşitli görüntüleri

Çin'de iki ağır yük drone'u, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir dağın tepesindeki inşaat sahasına 300 kilogramlık inşaat malzemesi ulaştırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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