Çin'de Ağaca Tırmanan Dev Panda - Haberler

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Çin'de Ağaca Tırmanan Dev Panda

Xinhua - Güncel
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Çin'de Ağaca Tırmanan Dev Panda

WOLONG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping üssündeki bir ağacın gövdesine tırmanan bir dev panda, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

WOLONG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping üssündeki bir ağacın gövdesine tırmanan bir dev panda, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Sichuan, Nisan, Güncel, Haberler

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