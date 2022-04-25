Çin'de Ağaca Tırmanan Dev Panda

WOLONG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping üssündeki bir ağacın gövdesine tırmanan bir dev panda, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

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