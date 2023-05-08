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Çin'de Açelya Çiçekleriyle Kaplı Dağ Manzarası Seyredenleri Büyülüyor

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Havaların her geçen gün ısındığı bahar mevsiminde Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Zhalantun şehrindeki çiçeğe bürünen açelyalar, çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

Havaların her geçen gün ısındığı bahar mevsiminde Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Zhalantun şehrindeki çiçeğe bürünen açelyalar, çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhalantun'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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