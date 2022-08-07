Çin'de 900 yıllık köprü çıkan yangında çöktü - Haberler

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Çin'de 900 yıllık köprü çıkan yangında çöktü

Çin'de 900 yıllık köprü çıkan yangında çöktü

Çin'in Fucien eyaletinde bulunan 900 yıllık tarihi Wan'an Köprüsü çıkan yangında küle döndü.

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Çin'in Fucien eyaletinde bulunan 900 yıllık tarihi Wan'an Köprüsü çıkan yangında küle döndü.

Çin Komünist Partisinin yayın organı Global Times'a göre, Song Hanedanlığı döneminde, şimdiki Fucien'in Pingnan bölgesinde taş ve ahşaptan yapılan kemerli köprüde yangın çıktı.

900 yıllık köprünün gövdesi, yangının ilk 20 dakikasında çöktü.

Yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında can kaybı olmadı.

Bu arada yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Çin'de tarihi mimari alanında uzman isimler, yaptıkları açıklamada, yangının doğal nedenlerle çıkmış olabileceğine ihtimal vermediklerini ifade etti.

Uzmanlar, suyun üzerindeki bir köprüde yangın çıkmasının nadir bir olay olduğunu vurguladı.

Yangının insan eliyle çıkarılmış olabileceğine işaret eden uzmanlar, tarihi ahşap yapıları korumanın önemli olduğunu söyledi.

"Evrensel Barış Köprüsü" olarak da bilinen Wan'an, 98 metreden fazla uzunluğuyla "ülkenin en uzun ahşap-taş köprüsü" konumunda.

Köprüde daha önce de yangın çıkmış ve zarar gören kısımları restore edilmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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