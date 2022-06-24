Çin'de 810.000 Tonluk Tahıl Rezerv Deposu İnşa Ediliyor - Haberler

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Çin'de 810.000 Tonluk Tahıl Rezerv Deposu İnşa Ediliyor

Xinhua - Güncel
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Çin'de 810.000 Tonluk Tahıl Rezerv Deposu İnşa Ediliyor

QİNHUANGDAO, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qinhuangdao kentinde Çin Tahıl Rezervleri Grubu'nun (Sinograin) yan kuruluşu olan Merkezi Tahıl Rezervi Qinhuangdao Doğrudan Depo Ltd. Şti.

QİNHUANGDAO, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qinhuangdao kentinde Çin Tahıl Rezervleri Grubu'nun (Sinograin) yan kuruluşu olan Merkezi Tahıl Rezervi Qinhuangdao Doğrudan Depo Ltd. Şti.'nin Haigang bölgesindeki tahıl rezerv üssü projesinin şantiyesi görülüyor, 23 Haziran 2022. 810.000 ton tahıl depolama kapasitesine sahip olması planlanan proje, toplamda yaklaşık 36,67 hektarlık alanı kaplıyor. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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