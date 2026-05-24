Albüm: Çin'in Shexian İlçesinde Yenidünya Meyvesi Hasadı Başladı
Çin'in Anhui eyaletindeki Shexian ilçesinde 800 yılı aşkın süredir yetiştirilen yenidünya meyvesi, yerel halk için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Mayıs ayında hasadı yapılan ince kabuklu, tatlı ve sulu meyve, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
SHEXİAN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan kentine bağlı Shexian ilçesinin Zhangtan, Miantan ve Yuetan köylerinde 800 yıldan fazla bir geçmişe sahip yenidünya meyvesi yetiştiriciliği, yerel halkın gelirini artırmasına yardımcı olan önemli bir sektör olmaya devam ediyor.
İnce kabuklu, tatlı ve sulu bu meyvenin hasat mevsimi; toplanması, ayıklanması ve satılması için havanın uygun olduğu mayıs ayına denk geliyor.
