Albüm: Çin'in Shexian İlçesinde Yenidünya Meyvesi Hasadı Başladı

SHEXİAN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan kentine bağlı Shexian ilçesinin Zhangtan, Miantan ve Yuetan köylerinde 800 yıldan fazla bir geçmişe sahip yenidünya meyvesi yetiştiriciliği, yerel halkın gelirini artırmasına yardımcı olan önemli bir sektör olmaya devam ediyor.

İnce kabuklu, tatlı ve sulu bu meyvenin hasat mevsimi; toplanması, ayıklanması ve satılması için havanın uygun olduğu mayıs ayına denk geliyor.

