Üye Girişi
Haberler

Çin'de 700 Yaşın Üzerindeki Ginkgo Ağacına Büyük İlgi

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

JİANDE, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jiande kentinde bulunan Daciyan doğal alanında yaşlı bir ginkgo ağacının altında manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler, 27 Kasım 2023. 700 yaşın üzerindeki ginkgo ağacı, altın sarı yapraklarıyla ziyaretçileri cezbediyor.

JİANDE, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jiande kentinde bulunan Daciyan doğal alanında yaşlı bir ginkgo ağacının altında manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler, 27 Kasım 2023.

700 yaşın üzerindeki ginkgo ağacı, altın sarı yapraklarıyla ziyaretçileri cezbediyor. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Çevre Doğa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title