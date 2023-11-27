Çin'de 700 Yaşın Üzerindeki Ginkgo Ağacına Büyük İlgi
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JİANDE, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jiande kentinde bulunan Daciyan doğal alanında yaşlı bir ginkgo ağacının altında manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler, 27 Kasım 2023. 700 yaşın üzerindeki ginkgo ağacı, altın sarı yapraklarıyla ziyaretçileri cezbediyor.
JİANDE, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jiande kentinde bulunan Daciyan doğal alanında yaşlı bir ginkgo ağacının altında manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler, 27 Kasım 2023.
700 yaşın üzerindeki ginkgo ağacı, altın sarı yapraklarıyla ziyaretçileri cezbediyor. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel