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Çin'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: 105 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonucunda Gansu eyaletinde 105, komşu Qinghai eyaletinde ise 13 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Depremin merkez üssü iki eyalet arasındaki sınırdan 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

HAİDONG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Gansu eyaletinde 105, komşu Qinghai eyaletinde ise 13 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Yerel yetkililere göre, depremin merkez üssünün iki eyalet arasındaki sınırdan 5 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Qinghai eyaletindeki birçok bölgede güçlü sarsıntılar hissedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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