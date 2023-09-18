Çin'de 6.000 Yıllık İnsan İskeletinin DNA'sı Çıkarıldı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde bulunan 6.000 yıllık insan iskeletinin DNA'sı çıkarıldı. Yapılan araştırmada, iskeletten alınan antik insan DNA örneği, Neolotik Çağ'ın Majiabang Kültürü dönemine ait olduğu belirlendi. Keşif, Çin'in güneyindeki antik DNA araştırmalarında bir boşluğu doldurdu.

NANJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde bulunan 6.000 yıllık insan iskeletinin DNA'sı çıkarıldı.

Yeni yürütülen bir arkeolojik araştırmada, bir mezarda bulunan bir erkek iskeletinden alınan antik insan DNA örneği, Neolotik Çağ'ın Majiabang Kültürü dönemine ait.

Araştırmaya başkanlık eden arkeolog Wen Shaoqing, çeşitli ülke ve bölgelerdeki antik alanlarda bulunan yayımlanmış mitokondriyal DNA verileriyle karşılaştırıldığında, bu DNA türünün, Vietnam'ın kuzeyi (4.000-2.000 yıllık), Laos'un kuzeyi (3.000 yıllık) Endonezya (2.000 yıllık), Filipinler (1.800 yıllık) ve Çin'in Guangxi bölgesi (1.500 yıllık) gibi yerlerde bulunan DNA'lar ile aynı olduğunu söyledi.

Keşfin, Çin'in güneyindeki antik DNA araştırmalarındaki bir boşluğu doldurduğunu kaydeden Wen, daha önce bu araştırmaların çevresel etkiler ve yetersiz koruma nedeniyle gelişme kaydedemediğini belirtti.