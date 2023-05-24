Çin'de 5G Kurulumu İstikrarlı Şekilde Büyüyor

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Çin'in 5G ağları kurulumunda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini açıkladı.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Çin'in 5G ağları kurulumunda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Nisan sonu itibarıyla ülkedeki toplam 5G baz istasyonu sayısı 2,73 milyona ulaşırken, bu rakam mobil baz istasyonlarının yüzde 24,5'ine tekabül ediyor.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, doğu bölgesinin geçen ayın sonunda 1,29 milyon 5G baz istasyonuyla 5G kurulumu ve uygulamasında başı çektiğini ve ülke toplamının yüzde 47'sinden fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

5G kullanıcılarının sayısı ise hızla artıyor. Nisan sonu itibarıyla Çin'in üç telekom devi olan China Mobile, China Telecom ve China Unicom'un 5G mobil kullanıcılarının sayısı, geçen yılın sonuna kıyasla 73,08 milyon net artış kaydederek 634 milyona ulaştı.