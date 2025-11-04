Çin'de 5G ile Uzaktan Robotik Göz Ameliyatı Gerçekleştirildi

GUANGZHOU, 4 Kasım (Xinhua) -- Çinli bir sağlık ekibi, 5G bağlantılı bir robot kullanarak 4.000 kilometreden fazla uzaktaki bir hasta üzerinde uzaktan robotik göz ameliyatı gerçekleştirdi.

Ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinde bulunan cerrahlar, pazar günkü operasyon sırasında ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'deki bir hastanede bulunan robotik kolu uzaktan kumanda ederek retina enjeksiyonu işlemi gerçekleştirdi.

Mikron seviyesinde hassasiyetle yürütülen ameliyat, gelişmiş kıyı bölgeleriyle uzak bölgeler arasındaki tıbbi kaynak uçurumunu kapatmak için teknolojinin kullanılmasında önemli bir aşamayı temsil ediyor.

Urumqi'deki robotun, mikroskobik iğneyi hastanın gözü üzerinde konumlandırmasının ardından robotu uzaktan kumanda etmeye başlayan Guangzhou'daki cerrahlar, iğnenin retina yüzeyine yönlendirilmesini, yüzeyi önceden belirlenen bir derinlikte delmesini ve ilacı enjekte etmesini sağladı.

Uzaktan ameliyat toplamda 7 dakikadan az sürerken ağ bağlantısı işlem boyunca istikrarını korudu ve robot, herhangi bir titreme olmaksızın sorunsuz şekilde komutları yerine getirdi.

Retinanın alt tabakasına enjeksiyon uygulanması, makula altı kanama gibi körlüğe yol açan bozukluklarda görme yetisini kurtarmak üzere kullanılan son derece hassas bir mikro cerrahi tekniği olarak biliniyor.

Projeye liderlik eden Sun Yat-sen Üniversitesi Zhongshan Göz Merkezi yetkilisi Lin Haotian, "Bu klinik ameliyat, Çin'de uzaktan yüksek hassasiyetli oftalmik ameliyatlarda olabilirlikten tatbik edilebilirliğe doğru son derece önemli bir adım anlamına geliyor" dedi.