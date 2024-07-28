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Çin'de 5G Destekli Robotik Cerrahi Teknolojisiyle Uzaktan Ameliyat Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirildi

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Sun Yat-sen Üniversitesi Beşinci Bağlı Hastanesi'ndeki bir doktor tarafından robot aracılığıyla Kashgar kenti Birinci Halk Hastanesi'nde yapılan ameliyattan çeşitli görüntüler. Çin'in güneyindeki Guangdong'da görevli bir doktor, 5G destekli robotik cerrahi teknolojisinin yardımıyla, binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Xinjiang'daki bir üroloji ameliyatını başarıyla tamamladı. Ameliyat, çevik robotik kollar ve önemsiz sayılabilecek bir gecikme süresiyle sorunsuz şekilde gerçekleşti.

Dosya Boyutu: 38.70 MB

ÇEKİM TARİHİ: 23 Temmuz 2024

UZUNLUK: 00: 00: 37

Sun Yat-sen Üniversitesi Beşinci Bağlı Hastanesi'ndeki bir doktor tarafından robot aracılığıyla Kashgar kenti Birinci Halk Hastanesi'nde yapılan ameliyattan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong'da görevli bir doktor, 5G destekli robotik cerrahi teknolojisinin yardımıyla, binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Xinjiang'daki bir üroloji ameliyatını başarıyla tamamladı.

Sun Yat-sen Üniversitesi bünyesindeki Beşinci Bağlı Hastanesi'nin Direktörü Lin Tianxin, ameliyatı yerli olarak geliştirilen robot konsolu ile yaptı. Bu sırada hasta, cerrahın bulunduğu yerden 5.000 kilometre uzaklıktaki Xinjiang'ın Kashgar kentinde bir hastanedeydi. Ameliyat, çevik robotik kollar ve önemsiz sayılabilecek bir gecikme süresiyle sorunsuz şekilde gerçekleşti.

Çin'in iç bölgelerindeki bazı hastaneler, iyi eğitimli personel ve gelişmiş ekipman eksikliği nedeniyle, hastalarını ameliyat etmek için genellikle önde gelen tıp merkezlerindeki doktorların yardımına başvuruyor. Bu da doktorların bu bölgelere gitmek için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmasına yol açıyor.

5G'nin sağladığı cerrahi teknoloji sayesinde bu sorun artık etkili bir şekilde çözülüyor ve ülkenin ücra bölgelerindeki hastaların yüksek kaliteli tıbbi hizmetlere ulaşması mümkün hale geliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Guangdong Ameliyat Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

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