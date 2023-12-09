Üye Girişi
Haberler

Çin'de 5.500 Yıl Öncesine Ait Çeltik Tarlası Keşfedildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in Zhejiang eyaletinde yapılan kazı çalışmalarında, 5.300 ila 5.500 yıl öncesine ait bir çeltik tarlası bulundu. Kazı alanında yapılan araştırmalar, bölgedeki pirinç tarımının gelişimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

HANGZHOU, 9 Aralık (Xinhua) -- Arkeologlar, kısa süre önce Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde tarihi yaklaşık 5.300 ila 5.500 yıl öncesinde dayanan tarih öncesi bir çeltik tarlası keşfetti.

Ningbo Belediyesi Kültürel Miras Yönetimi Araştırma Akademisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1.000 metrekare alana yayılan antik çeltik tarlasının, insan faaliyetlerinin sık görüldüğü Neolitik Hemudu kültürünün temel alanında bulunduğu belirtildi.

Kazı çalışmaları sırasında üç sırt, dokuz çukur ve bazı pirinç ve yabani ot kalıntıları bulundu. Kazı alanında sulama ve su boşaltma amaçlı kullanılan bir hendek ve çevredeki yerleşim yerlerini çeltik tarlasına bağladığı düşünülen bir yol da gün ışığına çıkarıldı.

Araştırmacılar, çukurların büyük olasılıkla tarih öncesi zamanlarda sırtların ve hendeğin yenilenmesi sırasında oluşmuş olabileceğini belirtti.

Akademiye göre kazı alanındaki yeni bulgular, söz konusu dönemde komple bir pirinç tarlası sisteminin ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyor ve yerel alandaki pirinç ekimi tarım moduna yönelik çalışmalar için önemli araştırma malzemeleri sağlıyor.

Harabelerin ilk keşfedildiği Ningbo'nun Hemudu kasabasından ismini alan Hemudu kültürü, Yangtze Nehri'nin alt kesimlerinde yaşayan tarih öncesi bir topluluğa ait ve pirinç yetiştirme ağırlıklı tarım ve benzersiz ayaklık tarzı mimarisiyle tanınıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Aralık Çin Tarım Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title