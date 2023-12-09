Çin'de 5.500 Yıl Öncesine Ait Çeltik Tarlası Keşfedildi

Çin'in Zhejiang eyaletinde yapılan kazı çalışmalarında, 5.300 ila 5.500 yıl öncesine ait bir çeltik tarlası bulundu. Kazı alanında yapılan araştırmalar, bölgedeki pirinç tarımının gelişimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

HANGZHOU, 9 Aralık (Xinhua) -- Arkeologlar, kısa süre önce Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde tarihi yaklaşık 5.300 ila 5.500 yıl öncesinde dayanan tarih öncesi bir çeltik tarlası keşfetti.

Ningbo Belediyesi Kültürel Miras Yönetimi Araştırma Akademisi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1.000 metrekare alana yayılan antik çeltik tarlasının, insan faaliyetlerinin sık görüldüğü Neolitik Hemudu kültürünün temel alanında bulunduğu belirtildi.

Kazı çalışmaları sırasında üç sırt, dokuz çukur ve bazı pirinç ve yabani ot kalıntıları bulundu. Kazı alanında sulama ve su boşaltma amaçlı kullanılan bir hendek ve çevredeki yerleşim yerlerini çeltik tarlasına bağladığı düşünülen bir yol da gün ışığına çıkarıldı.

Araştırmacılar, çukurların büyük olasılıkla tarih öncesi zamanlarda sırtların ve hendeğin yenilenmesi sırasında oluşmuş olabileceğini belirtti.

Akademiye göre kazı alanındaki yeni bulgular, söz konusu dönemde komple bir pirinç tarlası sisteminin ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyor ve yerel alandaki pirinç ekimi tarım moduna yönelik çalışmalar için önemli araştırma malzemeleri sağlıyor.

Harabelerin ilk keşfedildiği Ningbo'nun Hemudu kasabasından ismini alan Hemudu kültürü, Yangtze Nehri'nin alt kesimlerinde yaşayan tarih öncesi bir topluluğa ait ve pirinç yetiştirme ağırlıklı tarım ve benzersiz ayaklık tarzı mimarisiyle tanınıyor.