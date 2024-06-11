Çin'de 4 ABD'li Üniversite Öğretim Üyesi Bıçakla Yaralandı

Çin'de bu sabah saatlerinde bir turistik bir parkı ziyaret eden 4 ABD'li üniversite öğretim üyesinin bıçakla yaralandığı saldırının şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Cilin eyaleti polis teşkilatı, soyadı Cui olduğu bildirilen 55 yaşındaki şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, saldırganın, Beyşan Parkı'nı gezdikleri sırada ABD vatandaşlarından biriyle "çarpıştığı" ardından onu ve yanındaki 3 yabancıyı daha bıçakladığı kaydedildi.

Olayda, saldırganı engellemeye çalışan bir Çinli turistin de yaralandığı, saldırının sebebinin ise henüz bilinmediği belirtildi.

"Münferit vaka"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, 4 yabancı öğretim üyesinin bıçaklı saldırıya uğradığını doğrularken Çin polisinin, ilk belirlemelere göre saldırıyı "münferit bir vaka" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Yaralıların hızla hastaneye kaldırılarak gerekli müdahalelerin yapıldığını ve hiçbirinin sağlık durumun kritik olmadığını aktaran Sözcü Lin, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Olay

Çin'de konuk olarak bulunan ABD'nin Cornell Üniversitesinden 4 öğretim görevlisi, sabah saatlerinde bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından uzun süre açıklama yapılmamış, olaya ilişkin sosyal medya paylaşımları da sansürlenmişti.

Yerel polis teşkilatı, saldırının şüphelisi olduğu belirtilen ve soyadı Cui olan kişinin fotoğrafı ile kimlik bilgilerini yayınlayarak yakalanması yönünde talimat vermişti.

Cornell Üniversitesinden yapılan açıklamada da öğretim üyelerinin Çin'in Beyhua Üniversitesi ile işbirliği programı kapsamında ülkede konuk oldukları belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de olaydan haberdar olduklarını ve yakından izlediklerini bildirmişti.