Çin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Çin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay İsmet Konaroğlu'nun ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Fan Zuşıng ile çeşitli ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı.

Türk ve Çin milli marşlarının okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı aktarıldı.

Büyükelçi Musa, buradaki konuşmasında, Türk Kurtuluş Savaşı'nın son safhası olan 30 Ağustos'ta Türk ordusunun, kesin zaferiyle büyük güçlerin süngüsünü düşürdüğünü ve ana vatanı kurtardığını belirtti.

30 Ağustos'un Türk milleti için yeni bir geleceğin yolunu açtığını, zaferin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığını ifade eden Musa, Cumhuriyet'in kurucusu, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere minnet duygularını dile getirdi.

Musa, Büyük Zafer ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun barışçı, sorumlu ve yapıcı bir üyesi olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini rehber edinmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ataşe Konaroğlu da 30 Ağustos'un Türk devrimi ve bağımsızlığı için dönüm noktası olduğunu, yeni ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açtığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk öncülüğündeki Kurtuluş Savaşı'nın 30 Ağustos 1922'de kesin zaferle sonuçlandığını dile getiren Konaroğlu, zaferin sonrasında birçok ulusun bağımsızlık mücadelesine ilham verdiğinin altını çizdi.

Konaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yüzyılda modern kabiliyetleri ve müşterek operasyonlardaki deneyimiyle bölgesinde ve dünyada barışa katkı yapan güçlü ve güvenilir bir ortak haline geldiğini vurguladı.