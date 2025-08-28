Çin'de 3 Eylül'de Zafer Günü Kutlaması İçin Gala Düzenlenecek

Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Lu Yingchuan, 3 Eylül'de Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşecek gala için hazırlıkların son aşamaya geldiğini duyurdu. Etkinliğe birçok önemli konuk katılacak.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde 3 Eylül günü akşam saatlerinde Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir gala düzenlenecek.

Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Lu Yingchuan, perşembe günkü basın toplantısında etkinliğin hazırlık sürecinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Lu, galaya parti ve devlet liderleri, Direniş Savaşı'na katkıda bulunan gazi ve bireyler, şeref payesi ve madalya almış temsilciler ve kamuoyu temsilcilerinin yanı sıra toplumun her kesiminden konukların katılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
