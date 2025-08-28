Çin'de 3 Eylül'de Zafer Günü Kutlaması İçin Gala Düzenlenecek

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde 3 Eylül günü akşam saatlerinde Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir gala düzenlenecek.

Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Lu Yingchuan, perşembe günkü basın toplantısında etkinliğin hazırlık sürecinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Lu, galaya parti ve devlet liderleri, Direniş Savaşı'na katkıda bulunan gazi ve bireyler, şeref payesi ve madalya almış temsilciler ve kamuoyu temsilcilerinin yanı sıra toplumun her kesiminden konukların katılacağını belirtti.