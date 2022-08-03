Çin'de 21. Qinghai Gölü Turu 2022 Bisiklet Yarışının 8. Etabı Gerçekleştirildi
GOLMUD, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletindeki 21. Qinghai Gölü Turu 2022 bisiklet yarışının 8. etabında mücadele eden katılımcılar, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Long/Xinhua)
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GOLMUD, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletindeki 21. Qinghai Gölü Turu 2022 bisiklet yarışının 8. etabında mücadele eden katılımcılar, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Long/Xinhua)
Xinhua / Güncel