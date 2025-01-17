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Çin'de 2024 Yılında Doğum Sayısı Artış Gösterdi

Çin'de 2024 Yılında Doğum Sayısı Artış Gösterdi
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Çin'de 2024 yılında 9,54 milyon doğum kaydedildi. 2023 yılına göre 520.000 artış yaşanırken, doğum oranı binde 0,38'lik bir artışla 6,77'ye ulaştı. Ancak, ülke nüfusu 2024 sonu itibarıyla 1,40828 milyar olarak belirlendi.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılında 9,54 milyon doğum kaydedildi. Bu, 2023 yılına göre 520.000 artış anlamına geliyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre 2024 yılında doğum oranı bir önceki yıla göre binde 0,38 artarak 1.000 kişi başına 6,77'ye ulaştı.

Öte yandan Çin anakarasının nüfusu, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,40828 milyar olarak ölçüldü. Bu, 2023 yılı sonuna göre 1,39 milyonluk düşüşe tekabül ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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