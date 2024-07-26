Çin'de 2024 Yılında Bölgeler Arası Seyahatlerde Artış

ANONS (Türkçe): Yapay Zeka

Çin'de 2024 yılının ilk yarısında 32,4 milyarı aşkın bölgeler arası seyahat gerçekleştirildi. Söz konusu rakam bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışa işaret ediyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın Cuma günü internet sitesinde yayımladığı verilere göre, ülkenin ulaştırma sektörü genel olarak istikrarlı seyrederek, Ocak-Haziran döneminde de toparlanma ivmesini sürdürdü.

ANONS (Türkçe): Yapay Zeka:

"Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk yarısında Çin'de 32,4 milyarı aşkın bölgeler arası seyahat gerçekleştirildi. Söz konusu rakam bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışa işaret ediyor."

Xinhua Haber Ajansı Beijing'den bildiriyor. (XHTV)