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Çin'de 2024 Yılına Girerken Yolcu Sayısı 730 Milyona Ulaştı

Çin'de 2024 Yılına Girerken Yolcu Sayısı 730 Milyona Ulaştı
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Çin Sivil Havacılık İdaresi, 2024 yılında havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının 730 milyona çıkarak bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca, sektördeki uçuş sayısı ve uçuş saatlerinde de önemli artışlar kaydedildi.

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'de sivil havacılık sektörünün 2024 yılında faaliyetlerini istikrarlı şekilde sürdürmesiyle havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı 730 milyona yükseldi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi yetkilisi Shu Mingjiang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 18'lik bir artışı temsil ettiğini söyledi.

Tahminlere göre sektör, geçen yıl yüzde 9,5 artışla 5,39 milyon adet uçuş tamamlarken, yüzde 13,1 artışla 13,81 milyon uçuş saati gerçekleştirdi.

Çin'in sivil havacılık sektöründe 2024 yılında herhangi bir kaza bildirilmediğini de kaydeden Shu, idarenin güvenlik risklerine karşı koruma sağlamak, acil durum müdahale verimliliğini artırmak ve yaklaşan Bahar Bayramı seyahat furyasına yönelik özel güvenlik denetimleri yürütmek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İdareye göre 14 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek 2025 Bahar Bayramı seyahat sezonunda, Çin'in sivil havacılık sektöründe 90 milyon yolcu seyahatiyle rekor kırılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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