Çin'de 2023'teki Askere Alma Çalışmalarına Yönelik Hazırlıklar Başladı

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çarşamba günü düzenlenen askere alma konulu bir telekonferansa göre; Çin'in, dünya çapında bir ordu kurmak için yüksek vasıflı askerler yetiştirmeyi hedeflediği bildirildi.

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çarşamba günü düzenlenen askere alma konulu bir telekonferansa göre; Çin'in, dünya çapında bir ordu kurmak için yüksek vasıflı askerler yetiştirmeyi hedeflediği bildirildi.

Toplantıda Çin'in 2023'te iki askere alma turu düzenleyeceği ve bu turlarda Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nde belirlenen kılavuz ilkelerin tam olarak uygulanacağı kaydedildi.

Bu yılın çalışmalarının odağında üniversite öğrencileri ve mezunları yer alırken bilim ve mühendislik branşlarında okuyan öğrencilerin yanı sıra savaşa hazırlıkta gerekli becerilere sahip olanlara öncelik veriliyor.

Hedefli askere alma ve ön askere almanın yanı sıra geliştirilmiş bilgi platformunun kurulması teşvik ediliyor. Toplantıda sorunsuz askere almaya ilişkin kural ve yönetmeliklerin sıkı şekilde uygulanacağı ifade edildi.

Toplantıda, 2023'ün ilk yarısına yönelik askere alma çalışmalarının 15 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği, yılın ikinci yarısına ilişkin çalışmalarınsa 15 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında yürütüleceği belirtildi.