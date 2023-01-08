Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu Başladı Güncel Haberler BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ulaştırma sektörü, bu yıl 7 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar 40 gün boyunca devam edecek olan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında ulaşımı ve lojistik faaliyetleri sorunsuz hale getirmek için tüm hazırlıkları tamamladı. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinin Suzhou Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua) BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ulaştırma sektörü, bu yıl 7 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar 40 gün boyunca devam edecek olan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında ulaşımı ve lojistik faaliyetleri sorunsuz hale getirmek için tüm hazırlıkları tamamladı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) Havadan çekilen birleştirilmiş panoramik fotoğrafta, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki bir bakım merkezindeki hızlı trenler görülüyor, 7 Ocak 2023.(Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Hangzhou Doğu Demiryolu İstasyonu'ndaki yolcular, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua) Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'nin Hefei Güney Demiryolu İstasyonu'ndaki yolcular, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua) Çin'in güneybatısındaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Fuzhou Kuzey Otobüs Terminali'ndeki yolcular, 7 Ocak 2023, (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua) Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Baotou kentinden Çin'in başkenti Beijing'e sefer yapan G2492 numaralı trende bir görevli personel yerleri temizliyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Harbin Demiryolu İstasyonu'nda bir polis memuru (solda) yolculara yardımcı oluyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'nın Changsha Güney Demiryolu İstasyonu'nda bir görevli bir yolcuya yol gösteriyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua) Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liupanshui kentinde bir tren Liupanshui Demiryolu İstasyonu'ndan hareket ediyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) 0 Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) 1 Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) 2 Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) 3 Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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