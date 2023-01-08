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Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu Başladı

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Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu Başladı

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ulaştırma sektörü, bu yıl 7 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar 40 gün boyunca devam edecek olan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında ulaşımı ve lojistik faaliyetleri sorunsuz hale getirmek için tüm hazırlıkları tamamladı.

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinin Suzhou Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'de ulaştırma sektörü, bu yıl 7 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar 40 gün boyunca devam edecek olan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında ulaşımı ve lojistik faaliyetleri sorunsuz hale getirmek için tüm hazırlıkları tamamladı.

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıHavadan çekilen birleştirilmiş panoramik fotoğrafta, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki bir bakım merkezindeki hızlı trenler görülüyor, 7 Ocak 2023.(Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'nun Hangzhou Doğu Demiryolu İstasyonu'ndaki yolcular, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'nin Hefei Güney Demiryolu İstasyonu'ndaki yolcular, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in güneybatısındaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Fuzhou Kuzey Otobüs Terminali'ndeki yolcular, 7 Ocak 2023, (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Baotou kentinden Çin'in başkenti Beijing'e sefer yapan G2492 numaralı trende bir görevli personel yerleri temizliyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Harbin Demiryolu İstasyonu'nda bir polis memuru (solda) yolculara yardımcı oluyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'nın Changsha Güney Demiryolu İstasyonu'nda bir görevli bir yolcuya yol gösteriyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liupanshui kentinde bir tren Liupanshui Demiryolu İstasyonu'ndan hareket ediyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

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Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

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Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

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Çin'de 2023 Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinin Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda yolcular bir trene binmeye hazırlanıyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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