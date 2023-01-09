Çin'de 2022 Yaz ve Sonbaharında Kaydedilen Sıcaklıklar, Son 60 Yılın En Yükseği

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülke genelinde ortalama sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olduğu gün sayısının 2022 yılında 16,4 olduğu, bunun da 1961 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülke genelinde ortalama sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olduğu gün sayısının 2022 yılında 16,4 olduğu, bunun da 1961 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

İdarenin verileri, yıl boyunca ortalama sıcaklığın, 10,5 santigrat derece ile 2021'den sonra en yüksek değer olarak ikinci sırada yer aldığını gösterdi.

Ulusal İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Xiao Chan, Çin'in orta ve doğu kesimlerinde geçen yıl 13 Haziran ve 30 Ağustos arasında 79 günlük bir sıcak hava dalgası yaşandığını ve Çin'in meteoroloji istasyonlarının yaklaşık yüzde 15'inin rekor seviyede günlük sıcaklıklar rapor ettiğini söyledi.

İdare, geçen yıl metrekareye düşen ortalama yağışın 606,1 milimetre ile 2012'den bu yana en düşük seviye olduğunu belirtti.

Sıcak ve kurak havaların etkisiyle Çin'in büyük bölgelerinde kuraklıklar 2022'de yazdan sonbahara ya da bahardan yaza yayıldı.