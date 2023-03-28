Çin'de 2022'de Gerçekleştirilen En İyi 10 Arkeolojik Keşif Açıklandı
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BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'de 2022 yılının ilk 10 arkeolojik keşfinin yer aldığı liste yayımlandı.
BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'de 2022 yılının ilk 10 arkeolojik keşfinin yer aldığı liste yayımlandı.
Salı günü yayımlanan listede Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde gün yüzüne çıkarılan antik insan, hayvan ve taş eşya kalıntılarını içeren ve Yontma Taş Devri'ne tarihlenen bir alan yer alıyor. Arkeologlar bu bölgede, Avrasya'nın iç kesimlerinde bulunan, döneminin en sağlam Homo erectus örneği olarak kabul edilen fosilleşmiş bir kafatasını gün yüzüne çıkardı.
Listede Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Zhaojiaxuyao köyünde ortaya çıkarılan hominidlere ait antik bir alan da bulunuyor. Bölgedeki tarih öncesi insan kalıntılarıyla ilgili araştırmalardaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olan keşif, Çin'in kuzeyinde Yontma Taş Devri'nden Cilalı Taş Devri'ne geçiş dönemine ilişkin önemli kanıtlar sağladı.
Listede Shanxi eyaletindeki Bicun kalıntıları, Guizhou eyaletindeki Dasongshan mezarlığı ve Jilin eyaletindeki Gucheng tapınak alanı da yer aldı.