Çin'de, 2022'de 37.000'den Fazla Sınır Ötesi Kumar Vakası Çözüldü

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin polisinin 2022 yılında sınır ötesi kumarla ilgili olarak 37.000'den fazla vakayı çözdüğü belirtti.

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin polisinin 2022 yılında sınır ötesi kumarla ilgili olarak 37.000'den fazla vakayı çözdüğü belirtti.

Açıklamaya göre, 2022 yılı başından bu yana ülke genelinde düzenlenen polis operasyonlarında, 2.600'den fazla çevrimiçi kumar platformu ve 1.100'den fazla kumarhanenin yanı sıra 2.500'den fazla yasadışı ödeme platformu ile yeraltı bankası çökertildi.

Açıklamada bu yıl ayrıca, kumarı teşvik eden 1200'den fazla teknik destek ekibi ve 1600 platforma darbe indirildiği kaydedildi.

Bakanlık, polisin ülkenin sınır ötesi kumarı hedef alan üç aylık operasyonu sırasında 19 büyük vakayı çözmeyi başardığını bildirdi.

Açıklamaya göre, kumar oynamaya karşı sağlıklı bir sosyal atmosfer yaratmak için bakanlık ve diğer hükümet dairelerinin ortak çabaları artırılacak.