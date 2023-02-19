Çin'de 2.000 Yıllık İki Saray Binasının Temelleri Kazıldı

Xİ'AN, 19 Şubat (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde tarihi 2.000 yıl öncesine dayanan iki saray binasının temellerini kazdıklarını duyurdu.

Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) Qin devletinin başkenti olan Yueyang'ın bir parçası olan binalar, günümüzde Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ın Yanliang bölgesinde bulunuyor. Qin devleti, tüm Çin'i ilk kez birleştirdikten sonra Qin Hanedanlığı'nı başlatmıştı.

Arkeologlar ilk antik kent kompleksini 1980'lerde, ikinci ve üçüncüsünü ise 2012'den sonra keşfetmişti. Temelleri kazılan son iki bina da 3 numaralı komplekse ait.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Arkeoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan Liu Rui'ye göre, iki bina da dikdörtgen şeklinde ve güney cepheliydi.

Bu keşifte, antik saçak kiremitlerinin kullanımına ilişkin tartışmalara kanıt sağlayan bazı yarı dairesel saçak kiremitleri de gün ışığına çıkarıldı. Arkeologlar ayrıca alanlardan birinde tuvalet oturağı ve kanalizasyon sisteminden oluşan bir tuvalet kalıntısı da buldu.

Bu kazıyla birlikte ilk kez, Savaşan Devletler Dönemi'nin ortaları ile Batı Han Hanedanlığı'nın (M.Ö. 202-M.S. 25) başları arasında başkentin merkezi bölgelerindeki önemli saray binalarının düzenine ilişkin genel bir resim ortaya konulmuş oldu. Öte yandan antik başkentlerin incelenmesi için yararlı olacağına inanılan, 3 numaralı kompleks boyunca uzanan merkezi bir eksen de keşfedildi.