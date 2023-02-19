Çin'de 2.000 Yıllık İki Saray Binasından Yeni Keşifler Ortaya Çıktı
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Xİ'AN, 19 Şubat (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde tarihi 2.000 yıl öncesine dayanan iki saray binasının temellerini kazdıklarını duyurdu.
Xİ'AN, 19 Şubat (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde tarihi 2.000 yıl öncesine dayanan iki saray binasının temellerini kazdıklarını duyurdu.
Bu keşifte, antik saçak kiremitlerinin kullanımına ilişkin tartışmalara kanıt sağlayan bazı yarı dairesel saçak kiremitleri de gün ışığına çıkarıldı.
Arkeologlar ayrıca alanlardan birinde tuvalet oturağı ve kanalizasyon sisteminden oluşan bir tuvalet kalıntısı buldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel