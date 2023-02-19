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Çin'de 2.000 Yıllık İki Saray Binasından Yeni Keşifler Ortaya Çıktı

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Çin'de 2.000 Yıllık İki Saray Binasından Yeni Keşifler Ortaya Çıktı

Xİ'AN, 19 Şubat (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde tarihi 2.000 yıl öncesine dayanan iki saray binasının temellerini kazdıklarını duyurdu.

Çin'de 2.000 Yıllık İki Saray Binasından Yeni Keşifler Ortaya ÇıktıÇin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an kentinin Yueyang arkeoloji sahasından çıkarılan bir saçak kiremiti gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Xinhua)

Xİ'AN, 19 Şubat (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde tarihi 2.000 yıl öncesine dayanan iki saray binasının temellerini kazdıklarını duyurdu.

Bu keşifte, antik saçak kiremitlerinin kullanımına ilişkin tartışmalara kanıt sağlayan bazı yarı dairesel saçak kiremitleri de gün ışığına çıkarıldı.

Arkeologlar ayrıca alanlardan birinde tuvalet oturağı ve kanalizasyon sisteminden oluşan bir tuvalet kalıntısı buldu.

Çin'de 2.000 Yıllık İki Saray Binasından Yeni Keşifler Ortaya ÇıktıÇin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an kentinin Yueyang arkeoloji sahasındaki 3 numaralı antik şehir kompleksini gösteren bir arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'de 2.000 Yıllık İki Saray Binasından Yeni Keşifler Ortaya ÇıktıÇin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an kentinin Yueyang arkeoloji sahasından çıkarılan tuvalet oturağı ve kanalizasyon sisteminden oluşan tuvalet kalıntısını gösteren bir arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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