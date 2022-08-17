Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de, 1961'den Bu Yana En Güçlü Bölgesel Sıcak Hava Dalgası Yaşanıyor

Çin'de, 1961'den Bu Yana En Güçlü Bölgesel Sıcak Hava Dalgası Yaşanıyor

Güncel Haberler

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 13 Haziran'dan bu yana etkili olan bölgesel sıcak hava dalgasının kapsamlı yoğunluğu, ülkenin meteorolojik kayıtların eksiksiz tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 13 Haziran'dan bu yana etkili olan bölgesel sıcak hava dalgasının kapsamlı yoğunluğu, ülkenin meteorolojik kayıtların eksiksiz tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı. Çin Ulusal İklim Merkezi'ne göre, 15 Ağustos itibarıyla ülke, 64 günlük bölgesel sıcak hava dalgası yaşadı ve bu 2013'te 62 gün olan bir önceki rekoru aştı. Çin ayrıca, dönem boyunca 40 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar ve rekor yüksek kayıtlar bildiren çok sayıda yerel meteoroloji istasyonu gördü. 1 Haziran'dan 15 Ağustos'a kadar, Çin'de en yüksek sıcaklığın günde 35 santigrat dereceye çıktığı ya da aşıldığı ortalama gün sayısı 12'ye ulaştı. Normal yılların aynı dönemine göre 5,1 gün daha fazla olan bu rakam, 1961'den bu yana bir rekora işaret ediyor. Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ve güneybatısında yer alan Chongqing'in de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde 30 günden fazla yüksek sıcaklıklar görüldü. Önümüzdeki 10 gün boyunca Çin'in bazı bölgelerinde yüksek sıcaklıkların süreceğini öngören Merkez, bölgesel sıcak hava dalgasının devam edeceğini ve daha da güçleneceğini tahmin ediyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title