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Çin'de 16. Hainan Bisiklet Turu Heyecanı Sürüyor

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DONGFANG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde 16. Hainan Bisiklet Turu'nun Baoting ile Dongfang arasındaki 4. etabında yarışan bisiklet sürücüleri, 10 Nisan 2025. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

DONGFANG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde 16. Hainan Bisiklet Turu'nun Baoting ile Dongfang arasındaki 4. etabında yarışan bisiklet sürücüleri, 10 Nisan 2025. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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