Çin'de 16. Hainan Bisiklet Turu Heyecanı Sürüyor
DONGFANG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde 16. Hainan Bisiklet Turu'nun Baoting ile Dongfang arasındaki 4. etabında yarışan bisiklet sürücüleri, 10 Nisan 2025. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)
DONGFANG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde 16. Hainan Bisiklet Turu'nun Baoting ile Dongfang arasındaki 4. etabında yarışan bisiklet sürücüleri, 10 Nisan 2025. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel