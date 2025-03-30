Çin'de 16.000 Yıl Önceki İnsan Yüzü Yeniden Oluşturuldu

NANNİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bilim insanları, üç boyutlu teknoloji kullanarak 16.000 yıl önce yaşamış bir insanın yüzünü yeniden oluşturdu. Dijital ortamda canlandırılan yüzde, yuvarlak hatlar, dar göz çizgisi, dolgun dudaklar, düz burun yapısı dikkat çekiyor.

Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırma, erken dönem insan fizyolojisi ve Çin'in güneyinde yüz hatlarının evrimine ışık tutuyor. Uzmanlar, bu çalışmanın gelecekteki antropolojik araştırmalar için kritik bir referans oluşturduğunu vurguluyor.