Çin'de 15. Ulusal Oyunlar için 100 Gün Geri Sayım Töreni

SHENZHEN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde, Çin 15. Ulusal Oyunları, 12. Ulusal Paralimpik Oyunları ve 9. Ulusal Özel Olimpiyat Oyunları için düzenlenen 100 günlük geri sayım açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.