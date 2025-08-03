Çin'de 15. Ulusal Oyunlar için 100 Gün Geri Sayım Töreni

Çin'de 15. Ulusal Oyunlar için 100 Gün Geri Sayım Töreni
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Shenzhen'de düzenlenen açılış töreni, renkli görüntülerle 15. Ulusal Oyunlar, 12. Ulusal Paralimpik Oyunlar ve 9. Ulusal Özel Olimpiyat Oyunları'na 100 günlük geri sayımı başlattı.

SHENZHEN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde, Çin 15. Ulusal Oyunları, 12. Ulusal Paralimpik Oyunları ve 9. Ulusal Özel Olimpiyat Oyunları için düzenlenen 100 günlük geri sayım açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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