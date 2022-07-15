Çin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösterildi, Büyükelçi Abdulkadir Emin Önen konuşma yaptı.

Önen, 15 Temmuz'un ülkenin demokrasisini ve geleceğini korumak adına, 251 vatandaşın şehit, 2 binden fazlasının gazi olduğu eşsiz kahramanlık destanı olarak hafızalara kazındığını belirterek, "O meşum gecede, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu hainler, vatan topraklarının savunulması için bu yüce milletin alın teriyle temin edilmiş uçakları, tankları, silahları kendi halkına, masum insanlara, gerçek vatanseverlere doğrultmuşlar, yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini dahi saldırılarının hedefi yapmaya utanmamışlardır." dedi.???????

15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, hükümetin ve Gazi Meclis'in güçlü iradesiyle milletin, darbecilere karşı topyekün sarsılmaz bir direniş ortaya koyduğunu ifade eden Önen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her siyasi görüşten vatandaşımız, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkmak için sokaklara dökülmüş, kendisini vatanına kalkan eylemiştir. Bugün, FETÖ'nün hain darbe teşebbüsünün üzerinden altı yıl geçti. Ülkemiz halen yurt içinde ve dışında habis bir ur gibi kök salmış bu terör örgütüyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelenin yükü hepimizin omuzlarındadır."

Yurt dışında yaygın yapılanmaya sahip FETÖ'ye karşı bütün ülkelerin müteyakkız olması gerektiğini ve FETÖ hakkında farkındalık yaratmak için yurt dışında örgütü anlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Önen, "FETÖ'ye karşı farkındalığın artırılmasında bizlere özellikle sorumluluk düşmektedir. Sizlerden istirhamım, Çinli ve yabancı dostlarımıza 15 Temmuz'u ve hain terör örgütünün içyüzünü anlatmayı sürdürmenizdir. Birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklalimize, demokrasimize, birliğimize ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.