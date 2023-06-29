Çin'de 15 Ağustos Ulusal Ekoloji Günü olarak kabul edildi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, 15 Ağustos'un Ulusal Ekoloji Günü olarak anılmasını kabul etti. Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekolojik uygarlık fikrini yaymayı amaçlayan özel gün için 15 Ağustos tarihi seçildi. Her yıl düzenlenecek etkinliklerle çevre korumasının desteklenmesi hedefleniyor.

Çin'de kabul edilen yasayla 15 Ağustos'un "Ulusal Ekoloji Günü" olarak anılmasına karar verildi.

Yasa, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin dün sona eren üç günlük toplantısında onayladığı düzenlemeler arasında yer aldı.

Komitenin düzenlemeye dair yazılı açıklamasında, özel günün, Devlet Başkanı Şi Cinping'in dengeli ve sürdürülebilir kalkınma için insan ve doğanın uyumlu birlikteliğini vurgulayan "ekolojik uygarlık" fikrini yaymayı amaçladığı belirtildi.

Özel gün için 15 Ağustos tarihinin seçilme sebebinin, Şi'nin, 2005'te Cıciang Eyaleti Komünist Parti Sekreteri iken, 15 Ağustos'ta Hucou şehrinin kırsal ilçesi Anci'yi ziyaretinde, "Berrak sular ve yeşil dağlar paha biçilmez varlıklardır." sözünü ilk kez dile getirmesi olduğu ifade edildi.

Her yıl bu tarihte düzenlenecek tanıtım ve eğitim etkinlikleriyle, "ekolojik uygarlık konusunda farkındalığın artırılmasının", "daha fazla sayıda insanın düşünce ve eylemleriyle çevrenin korunmasını desteklemesinin" hedeflendiği kaydedildi.