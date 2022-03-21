Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü - Haberler

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Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

Çin'de, Çin Doğu Havayolları'na ait 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.

Çin'de, Çin Doğu Havayolları'na ait 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.

Çin medyasından Global Times'ın haberine göre 133 kişiyi taşıyan Boeing tipi yolcu uçağı, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düştü. Kazada can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı. Sosyal medyada uçağın düştüğü bölgeden olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Yolcu Uçağı, Dünya, Güncel, Haberler

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