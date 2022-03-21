- Çin'de 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

PEKİN - Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.