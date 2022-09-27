Çin'de 13. Cppcc Ulusal Komitesi'nin 78. Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı Güncel Haberler BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 13. CPPCC Ulusal Komitesi'nin 78. BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 13. CPPCC Ulusal Komitesi'nin 78. Başkanlık Divanı toplantısına başkanlık ediyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Eylül Güncel Haberler

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