Çin'de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı

Çin'in Chongqing kentindeki havalimanında 122 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Jiangbei Uluslararası Havalimanı'ndan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nyingchi kentine gitmeye hazırlanan uçakta kalkış sırasında teknik bir arıza yaşandığı ifade edildi. Tibet Havayolları'na ait Airbus A319 tipi uçakta sorun tespit eden pilotların müdahalesi sonucu kalkışın durdurulduğu, pistten sapan uçağın motorunun alev aldığı öğrenildi. Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve 40'tan fazla yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

China Eastern Airlines'e ait bir uçak yaklaşık iki ay önce düşmüş, uçaktaki 132 kişi yaşamını yitirmişti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel