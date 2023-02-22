Çin'de 12.000 Tonluk İki Köprü Kirişi Hedeflenen Konumlarına Döndürüldü Güncel Haberler Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Fangchenggang-Dongxing demiryolu üzerinde yapım aşamasında olan bir köprünün iki döner kirişi, Salı günü hedeflenen konumlarına başarıyla döndürüldü. Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Fangchenggang-Dongxing demiryolu üzerinde yapım aşamasında olan bir köprünün iki döner kirişi, Salı günü hedeflenen konumlarına başarıyla döndürüldü. Toplam ağırlığı 12.000 ton olan iki kiriş, 40 dakika içinde senkronize şekilde saat yönünde 39 derece döndü. Köprü, Fangchenggang Şehri ile Çin-Vietnam sınırında bulunan Dongxing Şehri'ni birbirine bağlayan bir demiryolunun parçası. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Nanning kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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