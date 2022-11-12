Çin'de 11.11 Alışveriş Festivalinde 552 Milyon Koli İşlem Gördü

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Posta Bürosu Cumartesi günü, Çin'in ekspres teslimat firmalarının, 11 Kasım'daki 11.11 çevrimiçi alışveriş festivali sırasında normal günlük ortalamanın 1,8 katı yani 552 milyon koliye işlem yaptığını bildirdi.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Posta Bürosu Cumartesi günü, Çin'in ekspres teslimat firmalarının, 11 Kasım'daki 11.11 çevrimiçi alışveriş festivali sırasında normal günlük ortalamanın 1,8 katı yani 552 milyon koliye işlem yaptığını bildirdi.

Büroya göre, geleneksel çevrimiçi alışveriş çılgınlığı sırasında çevrimiçi satışlar hızla arttı ve 1 Kasım'dan 11 Kasım'a kadar ülkenin kurye sektöründe 4,27 milyar koli işlem gördü.

Büro, kurye sektörünün 20 Kasım'a kadar devam edebilecek yoğun sezona iyi hazırlandığını ve teslimat ağının sorunsuz çalıştığını belirtti.

İlk kez 2009'da yapılan ve yılda bir kez düzenlenen "11.11" alışveriş festivali, Çin'de en çok beklenen alışveriş festivallerinden biri haline geldi.