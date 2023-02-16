Çin'de 100 Yıllık Ağaca Zarar Gelmemesi İçin Yeraltı Tünel Projesinin Güzergahı Değiştirildi

WUHAN, 16 Şubat (Xinhua) -- Asırlık bir kafur ağacı, bir metropoldeki önemli bir kablo tüneli inşaatını engellerse ne olur?

WUHAN, 16 Şubat (Xinhua) -- Asırlık bir kafur ağacı, bir metropoldeki önemli bir kablo tüneli inşaatını engellerse ne olur? Çin'in orta kesimlerindeki Wuhan şehri, projenin güzergahını değiştirerek bu sorunun yanıtını verdi.

Wuhan'daki bir ulaşım merkezinin yakınında elektrik kablolarının döşenmesinde kullanılacak bir yer altı tüneli inşaatı projesi, başlangıçta 100 yıldan daha eski olan ağacın nakledilmesini planlamıştı.

Tünelin inşaatını üstlenen CCCC İkinci Liman Mühendislik Limited Şirketi'nin Proje Başkanı Yu Tao, "Orijinal plan, ağacı ölüm riskiyle karşı karşıya bırakabilirdi. Tüneli ağaçtan 10 metreden daha uzağa taşıyarak planımızı revize etmeye karar verdik" dedi.

Şirketin teknik personeli Wang Lei de "Yeniden tasarım, projenin maliyetini artırdı ve yeraltı tünelini bir üst geçide çok daha yakın bir yere kaydırarak inşaat sürecini daha da zorlaştırdı ancak işçiler zorlukların üstesinden gelerek ağacın etkilenmemesini sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yaptı" diye konuştu.

Söz konusu kafur ağacı artık Çin'de çevrenin korunması konusunda artan farkındalığın ve önemin bir sembolü olarak kabul ediliyor.

Bu inşaat alanı, elektrik enerjisi projesi tamamlandıktan sonra yaklaşık 5.000 metrekarelik bir parka dönüştürülecek ve civarda yaşayanlar için keyifli bir mekan haline gelecek.