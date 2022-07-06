Çin'de 10 Milyondan Fazla Yeni Enerjili Araç Trafikte - Haberler

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Çin'de 10 Milyondan Fazla Yeni Enerjili Araç Trafikte

Xinhua - Güncel
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Çin'de 10 Milyondan Fazla Yeni Enerjili Araç Trafikte

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ülkede Haziran ayı sonu itibariyle toplam 10,01 milyon yeni enerjili araç (NEV) trafikte bulunuyor.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ülkede Haziran ayı sonu itibariyle toplam 10,01 milyon yeni enerjili araç (NEV) trafikte bulunuyor. Bakanlık, Haziran ayı itibarıyla ülkede yaklaşık 406 milyon motorlu araç ve 492 milyon motorlu taşıt sürücüsünün olduğunu belirtti. Yaklaşık 2,2 milyon NEV, 2022'nin ilk yarısında ruhsatlandı ve önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 milyondan fazla artış ile yeni bir rekora imza attı. NEV'ler, ruhsat alan tüm yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Bakanlığa göre, Haziran ayı itibarıyla ülkede 81 Çin kent, trafikte 1 milyon araç barajını aştı. Geçen yıl bu rakam 74 kent idi. Ayrıca 37 kent 2 milyon, 20 kent ise 3 milyon barajını aşmış durumda. Özellikle Beijing'de trafikte olan araç sayısı 6 milyonu geçerken, onu 5'er milyon ile Chenghu ve Chongqing izliyor.

Xinhua / Güncel

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