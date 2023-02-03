Çin'de 10 Binden Fazla Bambu Yazıt ile Mühür Baskı Bulundu

KUNMİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Han Hanedanlığı'ndan (M.Ö. 202-M.S. 220) kalma, yaklaşık 1300'ü yazılı karakterler içeren 10 binden fazla bambu yazıt ile 837 mühür baskı bulundu.

Batı Han Hanedanlığı (M.Ö. 202-M.S. 25) merkezi hükümetinin o dönemde Yunnan bölgesine hakim olduğunu gösteren bu yeni keşif, birleşik çok etnisiteli Çin'in oluşumu ve gelişimi için önemli fiziksel kanıt teşkil ediyor.

Eserler, antik Yunnan bölgesinin temel yerleşim bölgesi olan eyalet merkezi Kunming'in Jinning bölgesindeki Hebosuo kalıntı alanında gün yüzüne çıkarıldı. 2021'den bu yana Hebosuo'da kül çukurları, ev kalıntıları, mezarlar, kuyular ve yol kalıntıları dahil olmak üzere 600'den fazla tarihi alan bulundu.

Yunnan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü, bölgede ortaya çıkarılan mühür baskılarının çoğunun resmi mühürler olduğunu ve antik Yunnan bölgesi tarafından yönetilen 24 bölgeden 20'sinin adının Çince karakterlerle yapıldığını vurguladı.

Tarihi belgelere göre Han Hanedanlığı M.Ö. 109 gibi erken bir tarihte Yunnan bölgesine hükmetti ve antik Yunnan krallığı o zamandan beri çok etnisiteli Çin'in bir parçası haline geldi.

Arkeologlar halihazırda, Hebosuo kalıntı alanının yakınında olduğuna inanılan antik Yunnan'ın başkentinin yerini bulmak için çalışmaya devam ediyor.