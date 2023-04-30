Çin'de 1 Mayıs Tatilinin İlk Gününde 19,66 Milyon Kişi Demiryoluyla Seyahat Etti

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de beş gün sürecek 1 Mayıs tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü demiryoluyla seyahat yapan yolcu sayısı rekor seviyeye ulaştı.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de beş gün sürecek 1 Mayıs tatilinin ilk günü olan Cumartesi günü demiryoluyla seyahat yapan yolcu sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 12.064 tren seferinin düzenlediği tatilin ilk gününde 19,66 milyon yolcu taşındı.

Şirkete göre, Pazar günü 11.217 trenin çalışması ve yaklaşık 18 milyon demiryolu yolcusunun seyahat etmesi bekleniyor.

Çin, Ocak ayı sonundaki 7 günlük Bahar Bayramı tatilinden sonraki ilk uzun tatil olan 1 Mayıs tatili sırasında seyahat için güçlü bir talep olduğunu bildirmişti.

Ülkede bu yılki 1 Mayıs tatili 29 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar sürecek.