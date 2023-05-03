Çin'de 1 Mayıs Tatilindeki Yurt İçi Seyahatler Pandemi Öncesi Değerlerin İki Katına Çıktı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü sona eren beş günlük 1 Mayıs tatili boyunca turizm sektörü büyük bir sıçrama yaşadı.

Çevrimiçi seyahat acentesi Trip.com Grubu tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, yurt içindeki turistik rotalara yönelik bilet satışları, önceki 1 Mayıs tatiline göre yüzde 900'lük büyük bir artış yakaladı. Bu veri, Kovid-19 pandemisinden önce, 2019'daki 1 Mayıs tatili ile karşılaştırıldığında bilet satışlarının ikiye katlandığı anlamına geliyor.

Öte yandan raporda, bu sene 1 Mayıs tatili için, geçen yılın aynı dönemine göre yurt dışı seyahat rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 700 arttığı ve satılan yurt dışı uçak bileti sayısının ise yaklaşık yüzde 900 yükseldiği bilgileri yer aldı. Öte yandan yurt dışı otel rezervasyonu sayısının da geçmiş yılın tatil dönemine göre yaklaşık yüzde 450 arttığı belirtildi.

Raporda, Trip.com kullanıcılarının tatil boyunca ortalama seyahat menzilinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir sıçrama yaptığı ve uçakla ortalama seyahat mesafesinin 1.638 kilometreye çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi. Raporda bu yönde 2019'daki seviye ile kıyaslanabilecek bir toparlanmanın söz konusu olduğu belirtildi.

Rapora göre, bu yılki 1 Mayıs tatilinde Beijing, Shanghai, Chengdu, Hangzhou ve Guangzhou en çok rağbet gören beş tatil rotası oldu.