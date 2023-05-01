Çin'de 1 Mayıs Tatilinde Seyahat Patlaması Yaşanıyor

Çin, ülkenin Kovid-19 müdahale önlemlerini optimize etmesinden bu yana ilk kez 1 Mayıs tatilinde bir seyahat patlamasına tanık oluyor.

Çin, ülkenin Kovid-19 müdahale önlemlerini optimize etmesinden bu yana ilk kez 1 Mayıs tatilinde bir seyahat patlamasına tanık oluyor. Bu yıl ülkedeki 1 Mayıs tatili 5 gün sürecek.

Online seyahat acentesi Trip.com Group'un son verilerine göre, bu yıl 29 Nisan'da başlayan tatil için yurt içi seyahat rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 700'den fazla arttı.

Çin'in başkenti Beijing, tarihi ve kültürel bir şehir olarak şüphesiz en popüler turistik mekanlardan biri konumunda. Beijing bu yıl, kentin antik kalıntılarını, kraliyet bahçelerini, parklarını, müzelerini ve Olimpiyat Oyunları ile Kış Olimpiyatları mekanlarını öne çıkaran 16 turizm rotası önerdi.

Bund, Doğu'nun İncisi Kulesi ve Shanghai Disney Resort'a ev sahipliği yapan Shanghai da birçok çevrimiçi seyahat platformu tarafından En İyi 10 rota arasında gösteriliyor.

Çin'in 3.100 yılı aşkın bir geçmişe sahip Xi'an kenti ise Terracotta Savaşçıları'na, Weiyang Sarayı'na ve Ming Hanedanlığı'nın (1368-1644) antik şehir duvarına ev sahipliği yapıyor.

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan ve 2.700 yıllık bir geçmişe sahip olan Pingyao kenti, Çin'in en iyi korunmuş antik duvarlı şehirlerinden biri konumunda. Şehirde 300'den fazla kültürel eser ve yaklaşık 4.000 geleneksel bina bulunuyor.

Tatil coşkusu kapsamında otel fiyatlarındaki artışları dizginleyen ikonik barbeküleriyle ünlü Zibo şehri, turist dostu politikalar uygulayarak Çin'de turistlerin en uğrak noktası haline geldi.

Guangzhou, Chongqing ve Sanya gibi şehirler de turistler arasında oldukça popüler konumlar.

Çin'de 1 Mayıs tatili kapsamında 27 Nisan ila 4 Mayıs arasında demiryoluyla yurtiçi seyahatler için 120 milyon civarında koltuk ayrılması bekleniyor. Bu da 2019 yılına göre yüzde 20'lik bir artışa işaret ediyor. Öte yandan, tatil için yapılan uçuş rezervasyonlarının sayısı 2019'da aynı tatil sırasında kaydedilen seviyeye eşdeğer olan 6 milyonu aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)