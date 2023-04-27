Çin'de, 1 Mayıs Tatilinde Seyahat Çılgınlığı Bekleniyor

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Hongqiao Tren İstasyonu'ndaki kalabalık, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin, yaklaşan 1 Mayıs tatili sırasında seyahat talebinde patlama yaşamaya hazırlanıyor. Bunun altında, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin, Kovid-19'la mücadelede değişikliğe gidilmesinin ardından canlılığını geri kazanması yatıyor.

Çevrimiçi seyahat acentesi Trip.com Group tarafından yayımlanan son veriler, 29 Nisan'da başlayacak beş günlük tatil için yurt içi seyahat rezervasyonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 700'ün üzerinde artış olduğunu gösteriyor. Acente, yurt dışı turlarına yönelik talepte de büyük artış olduğunu vurguladı.

Çin Yerbilimleri Üniversitesi'nden turizm uzmanı Li Huiqin, "Çin'in turizm pazarı bu yıl toparlanma sürecine girdi. 1 Mayıs tatili boyunca durmak bilmeyen bir 'seyahat çılgınlığı' göreceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yayımlanan verilere göre, ülkede yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 artışla yaklaşık 1,22 milyar yerli turist seyahat etti. Buna göre, iç turizm geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,5 arttı.

Li, turizm pazarının 2019'un aynı dönemine göre daha aktif iş yapacağı tahmininde bulunurken, "Bastırılmış seyahat talebi, pandemi sonrası dönemde büyük artışa neden olacak" dedi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne ait verilere göre, yaklaşan 1 Mayıs tatili için uçuş rezervasyonlarının sayısı şimdiden 6 milyonu aştı. Bu değer, 2019 yılındaki 1 Mayıs tatilinde kaydedilen seviyeyle hemen hemen aynı görünüyor.

İdare, tatil sırasında ülke genelinde uçakla yapılacak seyahatlerin sayısının ise 9 milyonu bulmasını bekliyor.

Yerel turizm yetkilileri, hızla artan seyahat talebini daha da artırmak için bölgelere özel önlemler de alıyor. Yaygın olarak, yerel kültürel kaynaklardan tam anlamıyla yararlanılması yönünde yoğunlaşılıyor.

Değerli turizm varlıkları olan geleneksel sanatlar ve somut olmayan kültürel mirası bir arada barındıran Beijing buna örnek gösterilebilir. Tatil boyunca metropoldeki 147 mekanda toplam 1.170 sanat gösterisi düzenlenecek.

Yeni trendleri takip eden piyasa gözlemcileri, 2023'ün kültürle turizmin daha iç içe geçeceği bir yıl olmasını beklerken, ülkenin turizm sektöründe önemli bir sıçrama yaşanacağı tahmininde bulunuyor.

Çin Turizm Akademisi tarafından kısa süre önce yayınlanan raporda, yerli turist seyahat sayısının önceki yıla göre yüzde 73 artışla 4,55 milyara ulaşacağı belirtildi. Rapora göre ülkeye giriş ve çıkış yönündeki toplam turist seyahati sayısı ise, bir yıl öncesine göre iki kat artarak 90 milyonu aşacak.