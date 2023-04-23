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Çin'de 1 Mayıs Tatilinde 9 Milyon Kişinin Uçakla Seyahat Etmesi Bekleniyor

Çin'de 1 Mayıs Tatilinde 9 Milyon Kişinin Uçakla Seyahat Etmesi Bekleniyor

Güncel Haberler

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 1 Mayıs tatilinde uçakla seyahat edecek kişi sayısının 9 milyona ulaşması bekleniyor.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 1 Mayıs tatilinde uçakla seyahat edecek kişi sayısının 9 milyona ulaşması bekleniyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre, uçuş rezervasyon sayısının şimdiden 6 milyonu aşması, pazarın genel olarak 2019'daki 1 Mayıs tatilinde kaydedilen seviyeye döndüğünü gösteriyor.

Yerli ve yabancı havayolları, yolcuların seyahat talebini karşılamak üzere bu dönemde 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 30'una denk gelen 3.500 uluslararası uçuş gerçekleştirecek.

Beklentilere göre iç hat uçuşları 12 milyondan fazla koltuk hizmeti vererek 65.000'e ulaşacak. Kapasite ise 2019'daki 1 Mayıs tatilindeki sınırı aşacak.

Havacılık idaresi, tatil boyunca en çok rağbet görecek seferlerin Chengdu-Beijing, Guangzhou-Beijing ve Beijing-Shanghai olacağını belirtti.

29 Nisan'da başlayacak olan 1 Mayıs tatili, 3 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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