Çin'de 1 Mayıs Tatili Seyahat Furyası Başladı
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XUZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti Xuzhou kentindeki Xuzhou Doğu Demiryolu İstasyonu'nun platformundaki yolcular, 29 Nisan 2023. Çin'de Cumartesi günü başlayan 5 günlük 1 Mayıs tatili kapsamında seyahat furyası yaşandı.
XUZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti Xuzhou kentindeki Xuzhou Doğu Demiryolu İstasyonu'nun platformundaki yolcular, 29 Nisan 2023.
Çin'de Cumartesi günü başlayan 5 günlük 1 Mayıs tatili kapsamında seyahat furyası yaşandı. (Fotoğraf: Mao Jun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel