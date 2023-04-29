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Çin'de 1 Mayıs Tatili Seyahat Furyası Başladı

Çin'de 1 Mayıs Tatili Seyahat Furyası Başladı

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XUZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti Xuzhou kentindeki Xuzhou Doğu Demiryolu İstasyonu'nun platformundaki yolcular, 29 Nisan 2023. Çin'de Cumartesi günü başlayan 5 günlük 1 Mayıs tatili kapsamında seyahat furyası yaşandı.

XUZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti Xuzhou kentindeki Xuzhou Doğu Demiryolu İstasyonu'nun platformundaki yolcular, 29 Nisan 2023.

Çin'de Cumartesi günü başlayan 5 günlük 1 Mayıs tatili kapsamında seyahat furyası yaşandı. (Fotoğraf: Mao Jun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 1 Mayıs Güncel Haberler

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